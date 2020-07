La piscine en plein air de l'Abdijkaai à Courtrai fermée suite à une fuite

La piscine de l'Abdijkaai à Courtrai, comme toutes les autres piscines du pays, est resté fermée pendant des semaines en raison de la crise sanitaire. Le 1er juillet, la piscine en plein air a enfin pu rouvrir ses portes. "Mais le destin a encore frappé", a déclaré Tom Hillewaere du groupe de piscine LAGO à Radio 2. "Nous avons décidé de fermer la piscine jusqu'à mardi. Aujourd'hui, nous irons voir dans les caves ce qui s'est passé exactement. Il y a beaucoup de causes possibles. Mais il est bien trop tôt pour en parler maintenant. Nous espérons rouvrir le plus rapidement possible".

Les visiteurs peuvent consulter le site internet de la piscine, on peut y lire : "Actuellement, la piscine Abdijkaai est fermée en raison de problèmes techniques. Gardez un œil sur cette page pour les mises à jour".