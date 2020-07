Le SP.A ne veut pas encore négocier avec les 6 partis de la coalition "Arizona"

Les conditions pour entamer des négociations dans une configuration "Arizona" en vue de former un gouvernement fédéral ne sont pas remplies à ce stade, a fait savoir le CDH à l'issue de son Bureau politique. Les centristes suggèrent aux présidents des trois partis gouvernementaux (MR, Open Vld, CD&V) de postposer la réunion plénière prévue en début d'après-midi et de reprendre contact de manière plus approfondie et respectueuse avec toutes les parties.

"Comme il l'a dit depuis longtemps, le CDH veut être constructif pour qu'une solution puisse enfin être trouvée afin de doter ce pays d'un gouvernement et d'un plan de relance dont il a cruellement besoin. Nous restons donc, sur le principe, disponibles pour une réunion de cet acabit. Le temps des exclusives est révolu, dès lors que ce sont ces exclusives qui ont précipité le pays dans la crise politique depuis plus d'un an", explique le parti.

Le CDH déplore toutefois "le manque de sérieux avec lequel il a été considéré" et "s'interroge aussi sur la méthode suivie par le trio présidentiel".