Première mondiale à Westerlo : une maison entièrement bâtie en 3D

A Westerlo (Anvers) une première maison au monde entièrement bâtie couche par couche à partir d'une imprimante 3D a vu le jour. En 15 jours, cette maison a été bâtie sans l’intervention d’un maçon. Sa particularité est qu'elle ne comporte pas seulement un rez-de-chaussée mais aussi un premier étage, et que le projet est entièrement imprimé sur le chantier. Pour ce faire, les autorités ont collaboré avec la Haute école Thomas More et avec des entreprises privées.