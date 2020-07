Une peinture murale en hommage à Panamarenko inaugurée à Anvers

Il s'agit d'une peinture murale réalisée sur un bâtiment situé en face de l'ancienne maison de l'artiste à la Biekorfstraat. Par ailleurs, un bâtiment actuellement utilisé comme friterie, Sint-Jansplein a été transformé en une œuvre d'art par le peintre et dessinateur anversois Werner Mannaers.

La peinture murale a été réalisée par le graffeur Yvon Tordoir (Aerosol Kings) qui a trouvé l'inspiration parmi les vaisseaux spatiaux futuristes de Panamarenko.

Le peintre, sculpteur, assembleur et inventeur belge Panamarenko (Henri Van Herwegen) est décédé en décembre 2019 à l'âge de 79 ans.

Panamarenko est considéré comme l'un des plus grands artistes belges du vingtième siècle. Il fut aussi ingénieur, physicien, inventeur et visionnaire. Il a ainsi fabriqué des avions, des submersibles, des autos, des tapis volants et des oiseaux, en combinant constamment l'expérimentation artistique et technologique.