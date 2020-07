L’application bluetooth pour contrer la propagation du coronavirus sera prête d’ici septembre

Si 37% des répondants sont disposés à installer une telle application pour prévenir la propagation du virus, ils sont quasiment autant à ne pas l'être (36%) et 27% ne savent pas. Selon Vias, les Belges faisant davantage confiance aux autorités sont plus disposés (57%) à l'installer que ceux ayant peu confiance en elles (28%). Les plus de 55 ans sont également plus favorables à l'installation de cette application que les sondés de moins de 34 ans (43% contre 29%).

Quoiqu'il en soit, les répondants s'accordent à préférer le fonctionnement grâce au Bluetooth, qui n'enregistre pas la localisation mais vous avertit si vous avez été à proximité et/ou en contact avec une personne contaminée. L'enquête révèle qu'ils sont en revanche réticents à l'idée d'une application qui utiliserait la technologie GPS.

Pour qu'elle fonctionne correctement, Vias rappelle qu'un nombre suffisant de citoyens devra l'installer.