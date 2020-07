La Flandre veut des contrôles et la mise en quarantaine des touristes revenant de zones à risque

Dans le cadre du 'contact tracing', les contacts à hauts risques - qui ont passé plus de 15 minutes, à moins d'un mètre et demi de distance, avec un cas avéré de coronavirus - doivent se faire tester et rester 15 jours en quarantaine à leur domicile.

La même mesure sera désormais demandée aux touristes revenant des zones à risques. Ces derniers seront testés une première fois au début de leur quarantaine puis sans doute une seconde fois, au moins neuf jours après leur retour et au minimum cinq jours après leur premier test. S'ils sont négatifs, leur quarantaine pourra être levée.

Juridiquement, ces mesures ne peuvent être imposées mais les autorités flamandes comptent sur le civisme de la population.