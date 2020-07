Négociations fédérales : Bouchez espère toujours réunir les six partis avant la fin de la semaine

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, espère toujours réunir les six partis susceptibles de former une coalition "Arizona" avant la fin de la semaine, a-t-il confié mardi sur les plateaux de LN24 et Bel RTL. Lundi, la première réunion de l'Arizona organisée par les présidents des partis gouvernementaux (MR, Open VLD et CD&V) est tombée à l'eau après les refus successifs du SP.A et du CDH de s'y rendre.