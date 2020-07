Les trafiquants de drogue ne sont pas restés confinés pendant la crise: les saisies de cocaïne en forte hausse à Anvers

D’après les chiffres du SPF Finances, la douane a déjà saisi 28.865 kilos de cocaïne au port d'Anvers durant le premier semestre de 2020. C'est 24% de plus que les six premiers mois de 2019 (23.235 kilos). "Il est clair que la mafia de la drogue n'est pas restée les bras croisés et a voulu profiter d'une crise mondiale", estiment les autorités.