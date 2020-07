Un exercice de sauvetage en mer (en mode coronavirus) à La Panne

Une grande action de sauvetage s’est tenue mardi matin sur le littoral à La Panne, en Flandre occidentale. La police maritime, les secouristes de plage, les pompiers et la police locale ont participé à l'exercice de secours. La simulation sert à tester le système d'alerte des services d'intervention, ainsi que la communication entre les différents services sur terre, en mer et dans l'air. Le point de départ de l'exercice était la collision entre un chalutier et un bateau semi-rigide. Un enfant porté disparu devait aussi être secouru. L'exercice de sauvetage a vu le déploiement d'un grand nombre de moyens, comme l'hélicoptère de la base de la force aérienne de Coxyde. Les sauveteurs ont également dû modifier leur intervention pour respecter les mesures liées au Covid-19.