La rectrice de la VUB, Caroline Pauwels va recevoir le titre de docteur honoris causa de l’ULB

La rectrice sera honorée pour ses efforts continus sur de nombreux thèmes sociaux ainsi que pour sa volonté de rapprochement entre les deux universités.

Le soutien à l'éducation multilingue à Bruxelles, la défense de la liberté d'expression à travers l'instauration de la Difference Day (Journée de la différence) et la lutte pour la liberté de la recherche dans l'affaire de l'emprisonnement du professeur invité iranien Ahmadreza Djalali sont quelques exemples de son engagement.

La rectrice de la VUB est également honorée pour les diverses collaborations qu'elle a nouées ces dernières années avec de nombreuses universités européennes dans le cadre du projet EUTOPIA et pour le renforcement des relations avec l'ULB.

"Je suis particulièrement touchée de recevoir ce doctorat honorifique des mains de mon estimé collègue recteur Yvon Englert. C'est une grande reconnaissance des efforts que nous avons déployés avec l'ensemble de la VUB ces dernières années pour contribuer à une meilleure société en tant qu'université par l'éducation et la recherche", a déclaré Caroline Pauwels.

En septembre 2020, Caroline Pauwels entamera son deuxième et dernier mandat en tant que rectrice de la de la Vrije Universiteit Brussel. Au cours de son second mandat, Pauwels veut continuer à présenter l'université comme radicalement humaniste, radicalement durable, radicalement diverse, radicalement démocratique et radicalement numérique.