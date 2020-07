Le prix des maisons et des appartements à la hausse malgré la crise sanitaire

"C'est parce que la demande d'appartements est plus importante", explique Bart Van Opstal de la Fédération des notaires. "Cette tendance avait déjà commencé au début de l'année mais s'est clairement poursuivie pendant la crise sanitaire. On constate également que les appartements les plus chers, notamment dans de nouveaux immeubles, ont beaucoup de succès. Cela explique pourquoi les prix des appartements augmentent plus vite que ceux des maisons".

"Les appartements sont principalement achetés par des personnes qui désirent investir dans et par des personnes âgées", explique Frank Vastmans, économiste immobilier à la KUL. "Les premiers achètent souvent des appartements comme investissement, afin de réaliser un bon placement suite au risque d’inflation. Les personnes âgées achètent un appartement afin de vivre dans un espace plus petit. Ces deux groupes disposent souvent d'un budget plus important que les familles qui fondent un foyer, ce qui explique aussi la raison pour laquelle les prix des appartements augmentent plus rapidement".