Ostende rend hommage au personnel soignant avec un nouveau poteau de repère

Ostende possède ces poteaux repères depuis des années. Ils permettent aux enfants désorientés de retrouver plus facielemnt leurs parents. Sur la grande plage, ce sont des représentations classiques comme un train, une maison ou une banane. Mais depuis l'année dernière, sur la petite plage ce sont des "Zeemoji's" (contraction en néerlandais des mots 'mer' et emoji's, ndlr.).Les deux nouveaux zeemojis sont un fantôme et un soignant.