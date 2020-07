Une résolution de la Belgique pour une aide de l'ONU à la population syrienne se heurte au veto de la Russie

La Russie et la Chine ont mis mardi leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU à un prolongement pour un an et via deux points d'entrée en Syrie du dispositif transfrontalier d'aide humanitaire à la population, selon des diplomates. La résolution proposée à un vote écrit des membres du Conseil de sécurité était portée par l'Allemagne et la Belgique, deux membres non permanents.