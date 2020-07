Covid-19 : Légère hausse de la moyenne journalière des nouvelles contaminations

Quatre pour cent des personnes les plus vulnérables à Bruxelles – comme les sans-abri, les migrants de transit ou les personnes en situation précaire - sont testées positives au coronavirus. C'est ce que déclare l’organisation Médecins du Monde.

À la demande du gouvernement bruxellois, l'organisation humanitaire a testé des personnes vulnérables au Covid-19. Au total, plus de 2 500 personnes ont été testées dans plus de 50 lieux à Bruxelles entre le 27 avril et le 10 juin.

Il s'est avéré que 4 % d'entre elles sont positives. Selon le directeur général Michel Genet, ce chiffre est beaucoup plus élevé que dans la population belge et est similaire au nombre de personnes testées positives dans les maisons de repos en Flandre.