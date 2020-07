Exposition Gustave Van de Woestyne au Musée des Beaux-Arts de Gand

Au début de sa carrière, Gustave Van de Woestyne a été très marqué par les Primitifs flamands, tels que Jan Van Eyck et Hans Memling. Plus tard, des artistes modernes, comme Picasso, ont également laissé leur marque. Le spirituel joue également un rôle important dans son oeuvre. En 1905, il séjourne dans un monastère pendant quelques semaines. Même s’il n’apprécie pas trop la vie monastique, des thèmes bibliques continuent à l'inspirer dans son travail, comme la Passion du Christ.

"Gustave Van de Woestyne a créé un style qui lui est propre. Il a intégré de nombreuses influences différentes", explique Johan De Smet, responsable des expositions au MSK. "Il a également transcendé le local et a joué le jeu au niveau international. Nous constatons encore que son travail attire de nombreux visiteurs étrangers dans les musées".

Les œuvres présentées à l'exposition sont très diverses sur le plan technique. On y trouve non seulement des peintures, mais aussi des lithographies, des dessins et des aquarelles.

La fresque "Gastvrijheid voor vreemdelingen" (Hospitalité pour les étrangers) se distingue dans ce contexte. Elle a été peinte directement sur un mur et ensuite découpée. "C'est un autoportrait, avec une très belle symbolique", estime Cathérine Verleysen. "Le thème reste d'actualité. Van de Woestyne se tient devant sa maison et invite l'étranger à y entrer. Tout comme le musée a rouvert ses portes après la fermeture (à cause de la crise sanitaire ndlr.)et veut accueillir à nouveau les visiteurs grâce cette exposition".

