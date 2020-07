Le parquet de Louvain appelle à la vigilance suite à une augmentation de vols sans clé de voiture

Le mois dernier, 14 voitures de marque Toyota ont été volées dans les environs de Louvain et de Bruxelles devant la porte de leur propriétaire. "Les voleurs procèdent toujours de la même manière", explique Sarah Callewaert, du parquet louvaniste, "les voleurs disposent d'un dispositif qui leur permet de capter le signal de la télécommande de la voiture, et lorsque la voiture est garée suffisamment près de la maison du propriétaire, les portes s'ouvrent et la voiture peut être démarrée sans aucune effraction Ce sont donc des voitures qui démarrent avec un clé sans contact".

Les vols ont eu lieu à Anderlecht, Schaerbeek, Kortenberg, Sint-Genesius-Rode, Sint-Lambrechts-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Merchtem, Roosdaal, Jette, Kraainem, Aarschot, Leuven et Aartselaar.

"En raison de l'augmentation soudaine de ce type de vol, nous demandons aux propriétaires de Toyota d'être particulièrement vigilants", poursuit le parquet.

On ne sait pas encore si les voleurs sont à la recherche spécifiquement de Toyota ou si la marque est simplement très sensible aux vols. La police conseille aux propriétaires soit de garder leur clé de voiture dans une boîte métallique à la maison, afin que le signal ne puisse pas être capté à l'extérieur de la maison, soit de garer leur voiture plus loin de leur domicile.