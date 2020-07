Dernier vol ce vendredi pour rapatrier des Belges encore bloqués au Maroc

On ignore combien de personnes pourront rentrer en Belgique depuis le Maroc ce vendredi. Selon les Affaires étrangères, ce nombre fluctue presque quotidiennement. "Les gens s'inscrivent parfois plusieurs fois avec des noms ou des adresses différents. Nous constatons d’ailleurs que le nombre de personnes intéressées par les vols diminue rapidement. Beaucoup attendent simplement que le gouvernement marocain rouvre ses frontières. Ainsi ils n’auront pas à payer un billet TUI Fly, légèrement plus cher, et ils pourront choisir parmi une offre commerciale plus large".