Message du 11 juillet de Jan Jambon : "Les Flamands doivent jouer de leurs atouts"

Depuis 1973, la Flandre commémore le 11 juillet, la bataille des Éperons d'Or (Guldensporenslag), qui eut lieu le 11 juillet 1302 à Courtrai.

Dans son message, Jan Jambon nous rappelle que, dans leur histoire, les Flamands ont souvent et avec succès dû faire face à de graves crises. Résilience, audace et créativité ainsi que solidarité et respect sont les mots clés du message diffusé dans cette vidéo réalisée à la demande du gouvernement flamand.

Le ministre président n’est pas le seul à s’exprimer, plusieurs Flamands "ordinaires" prennent également la parole. Des femmes et des hommes, des jeunes mais aussi des plus âgés. "Nous n'abandonnons jamais. C'est comme ça que sont les Flamands", dit l'un d'entre eux.

En fond sonore on reconnaît, outre le Vlaamse Leeuw, mais aussi des mélodies de Raymond Van het Groenewoud, un hommage au chanteur qui a fêté ses 70 ans cette année.