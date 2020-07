Nombreuses réactions suite à l’obligation du port du masque notamment dans les commerces

L'Union des classes moyennes (UCM) n'entend pas laisser peser la responsabilité de l'obligation du port du masque dans les magasins sur les épaules d'indépendants et chefs d'entreprise "déjà lourdement touchés par la crise", réagit-elle vendredi, au lendemain de la décision des autorités de l'imposer dans les commerces. "Les commerçants ne sont pas des agents de police", insiste l'organisation.

Le port du masque sera imposé dès samedi dans les magasins, les centres commerciaux mais aussi les cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques.

Pour l'UCM, il importe qu'on ne demande pas aux chefs d'entreprise en général et aux commerçants en particulier d'être responsables d'une situation qu'ils ne peuvent contrôler de A à Z. "Les commerçants ne sont et ne seront jamais des agents de police. Ils ne peuvent se substituer au rôle d'agents assermentés dont c'est le métier", souligne l'organisation, rappelant les efforts déjà fournis (respect des mesures de distanciation sociale et mise à disposition de gel et masques).

Le risque de fermeture des commerces en cas de non-respect du port du masque est disproportionné, conclut l'UCM, qui appelle dès lors au civisme des clients.