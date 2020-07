YouFlanders, une application pour éviter les grandes affluences dans les zones touristiques

Quelque 2.700 points d'intérêt et destinations (musées, attractions, parcs, logements et monuments en Flandre) sont référencés par l'application. Des itinéraires cyclistes et pédestres seront ajoutés prochainement.

Concrètement, les entreprises et les organisations peuvent modifier les informations qui les concernent à tout moment de la journée et ainsi mettre à jour le nombre de visiteurs, le temps d'attente, la durée moyenne de la visite et les mesures prises pour chaque attraction. Par ailleurs, tout visiteur qui se trouve dans un rayon de 500 mètres autour d'un point d'intérêt peut lui aussi mettre à jour l'indicateur d'affluence en quelques clics.

"Les sources destinées aux analyses sont issues des données de trafic anonyme du réseau Orange Belgium. Ces données sont agrégées par des algorithmes spécifiques et traduites en différents codages de couleur (du rouge=occupé au vert=calme) afin de pouvoir respecter la réglementation sur la protection des données à caractère personnel", précise Visitflanders.

L'application peut être téléchargée via www.youflanders.be.