20 ans de films flamands exposés au Fort Napoléon à Ostende

Le Fort Napoléon d’Ostende accueille dès ce samedi et pour une durée de trois mois une exposition intitulée "Het wonder is geschied" (‘Le miracle s’est produit’, ndlr) sur vingt années de cinéma flamand. L’expo est organisée à l’initiative du Festival du film d’Ostende, qui a été annulé cette année. Les visiteurs y découvriront des décors, des costumes, des photos, des extraits de films mais aussi des œuvres d’arts inspirées de célèbres long-métrages du nord du pays. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment "Girl" de Lukcas Dhondt, "Alabama Monroe" de Felix Van Groeningen, ou encore "Rundskop", de Michaël R. Roskam.