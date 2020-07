Distinctions honorifiques flamandes : une caissière et une femme de ménage couronnées

Selon le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), cette démarche constitue un hommage à toutes celles et ceux qui ont souvent mis leur santé en danger pour continuer à faire tourner la société durant la lutte contre le Covid-19.

Le danseur, chorégraphe et auteur Ish Ait Hamou a également été couronné pour son roman "Het moois dat we delen" ("Les belles choses que nous partageons", ndlr), un ouvrage qui pousse le lecteur à réfléchir sur la migration dans notre société et aux avantages que les gens peuvent représenter les uns pour les autres.

La pédagogue, criminologue et thérapeute comportementale Ingrid De Jonghe a pour sa part été distinguée pour son travail au sein de TeJo, une organisation d’accueil et d’aide à la jeunesse. L’asbl Vlaanderen Feest a, elle aussi, été décorée.