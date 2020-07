Homans : "Nous devons pouvoir davantage prendre le destin des Flamands en main"

D’après la présidente du Parlement flamand, la crise du coronavirus a déclenché un momentum, et les négociateurs du prochain gouvernement fédéral doivent le concéder. "Il était déjà clair que la répartition des compétences n’était pas bonne dans ce pays. La crise du Covid y a ajouté une couche. Tout le monde doit admettre que cela ne fonctionne pas de cette façon. Nous avons besoin de paquets de compétence plus cohérents pour la Flandre et pour la Wallonie".

L’un des points critiques de cette crise a été la gestion des centres de soins pour personnes âgées, une compétence gérée par la Flandre. "Je suis la dernière à nier le fait que certaines choses ont mal tourné dans les centre flamands. Mais nous dépendons aussi énormément des instructions fédérales. Et le matériel devait être livré par les autorités fédérales. Si nous avions pu tout gérer nous-mêmes au sein de la Flandre, sans devoir chaque fois attendre les décisions fédérales, nous aurions pu agir bien plus rapidement", estime Liesbeth Homans.