Bart De Wever juge la loi avortement "scandaleuse" et en fait à son tour un point de rupture

La proposition de loi est soutenue par une large majorité de socialistes, libéraux, d'écologistes, le PTB et DéFI. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang s'y opposent farouchement.



Le texte aurait dû être voté la semaine dernière mais les trois partis avaient demandé ce deuxième avis au Conseil d'Etat. Ce dernier a remis vendredi son avis à propos des amendements déposés par les opposants à la proposition de loi et les débats sur ce texte pourraient reprendre en séance plénière de la Chambre.



La question menace de compliquer les discussions en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, sur laquelle planche le trio de présidents Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) et Egbert Lachaert (Open VLD), autour d'un scénario de coalition Arizona embarquant la N-VA, le CDH et le SP.A. Sauf que ces partis sont divisés sur la question de l'avortement. Pour le président du CD&V, Joachim Coens, cette proposition de loi constitue une affaire de gouvernement et devrait donc être discutée dans ce cadre.