La N-VA veut-elle vraiment participer à un gouvernement "Arizona" ?

"Je pense que Bart De Wever se voit former une coalition Arizona – un gouvernement comprenant son parti, le MR, l’Open VLD, le SP.A, le CDH et le CD&V, avec juste un siège en surplus. Mais ce n’est pas non plus son scénario idéal", souligne Johny Vansevenant. "Il préfère discuter avec le PS sur la répartition du pays, car il existe parmi les socialistes francophones un courant régionaliste favorable à plus de compétences pour la Wallonie. Mais le PS refuse de se mettre autour de la table avec la N-VA", poursuit-il.

Le MR est pour sa part moins enthousiaste face à la régionalisation. "Mais je crois que la N-VA préfère obtenir quelque chose que rien du tout, et qu’elle intégrerait donc bien une coalition Arizona, si la question de l’avortement est déminée".