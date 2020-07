Tourist LeMC relance les concerts à l’AB après plusieurs mois de fermeture de la salle

Le troubadour anversois Tourist LeMC a donné samedi soir le tout premier concert à l’Ancienne Belgique depuis le lockdown. L’évènement musical s’est tenu à Bruxelles devant un public limité à 200 personnes et essentiellement constitué de travailleurs du secteur des soins de santé. Tous les spectateurs portaient un masque et étaient assis sur une chaise. Selon le chanteur, l’expérience était "différente, plus intime, mais tout aussi amusante".