Un bain de sang menace l’horeca : "l'été sera crucial pour de nombreux cafés et restaurants"

Dans le cadre de son étude, SD Worx a analysé les récentes données de revenus de plus de 20.000 travailleurs et 2.200 employeurs de l’horeca. Entre le 8 et le 30 juin, 48% d’entre eux avaient repris leurs activités, soit moins de la moitié de l’effectif normal. Dans les cafés et les restaurants, ce taux s’élève à 55%.

"Cette situation est liée au fait que le nombre de personnes admises dans les cafés et les restos est restreint, mais aussi au fait que certains établissements n’ont pas rouvert leurs portes", explique Steven Rosseel (SD Worx).