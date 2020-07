La première nouvelle rame de métro M7 est arrivée à la STIB

La société bruxelloise mettra 22 exemplaires de ce modèle en réseau d'ici 2022. L'exemplaire livré au dépôt de Haren y subira les premiers tests de performance et de fonctionnalité sur une ligne d'essais. Les tests sur le réseau démarreront pour trois mois à la fin du mois d'août au départ du dépôt Delta. Les voyageurs pourront y embarquer à partir du début de l'an prochain.

Plus modernes, plus confortables, plus lumineuses et dotées des équipements de sécurité dernier cri, ces rames permettront d'augmenter la capacité des lignes du métro bruxellois car leurs équipements de sécurité permettront une plus grande fréquence de passage. L'intervention humaine sera d'emblée plus limitée. A terme, la STIB pourra les transformer en exploitation automatisée. du réseau bruxellois.

C'est son souhait pour la ligne de métro 3 vers le nord (Albert-Bordet), lorsque celle-ci sera en service sur tout son parcours.