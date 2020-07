Les griottes destinées à la fabrication de la célèbre Kriek sont arrivées dans les brasseries

Le mois de juillet est traditionnellement le mois des griottes, une période que les brasseurs attendent avec impatience pour fabriquer la Kriek. "Juillet est le mois de la récolte des griottes", explique Bruno Reinders, maître brasseur à la brasserie Mort Subite. "Il a fallu un certain temps pour voir si elles seraient de bonne qualité cette année, car il a gelé quelques nuits au printemps. Mais les fruiticulteurs sont parvenus à résoudre ce problème et, au final, elles sont excellentes".

Les griottes, sont des petites cerises aigres indispensables à la fabrication de la Kriek. Elles sont mélangées au lambic et restent 6 mois dans les fûts.

La brasserie Belle Vue située à Sint-Pieters-Leeuw (Leeuw-Saint-Pierre) a également reçu un grand chargement de cerises aujourd'hui. "Les griottes ont été sélectionnées chez le fruiticulteur et elles sont de très bonne qualité", déclare le maître brasseur Emiel Casier. La brasserie Mort Subite et la brasserie Belle Vue sont fidèles aux cerises belges. "Pas de griottes congelées qui viennent d'Europe de l'Est chez nous", dit le maître brasseur Bruno Reinders. "Nous ne jurons que par les cerises belges fraîchement cueillies. Les cerises qui sont arrivées aujourd'hui dans notre brasserie ont été cueillies hier dans le Hageland (Est du Brabant flamand)". La brasserie Mort Subite transforme par jour environ 20 tonnes de cerises en bière.

La bière de griottes produite par les brasseries est principalement destinée à l'exportation. "En Belgique, il y a des périodes où les bières Kriek se portent bien, mais pour l'instant elles sont un peu moins populaires", explique Bruno Reinders. "Nous devons maintenant compter principalement sur nos exportations. La France est le plus gros client, suivie de la Hongrie, de la Russie et des Pays-Bas".