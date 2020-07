Pour le virologue Marc Van Ranst : "Les chiffres ne vont pas dans la bonne direction"

"La moyenne hebdomadaire augmente progressivement depuis maintenant cinq jours pour atteindre 90 nouveaux cas de Covid-19 quotidiens. Ces derniers jours, il y a eu à chaque fois plus de 130 nouveaux cas", constate M. Van Ranst dans un tweet. "Nous ne pouvons pas nous endormir car cela va dans la mauvaise direction. Une plus grande attention est plus que nécessaire!", ajoute-t-il.



Selon les derniers chiffres de Sciensano publiés lundi, il y a eu en moyenne 90,3 cas par jour au cours de la période du 3 au 9 juillet contre 88 la semaine précédente, soit une augmentation de 2%.

"A chaque fois, on peut dire que ce n'est pas si grave. Mais en additionnant tout cela, on voit que cela augmente. Heureusement, on ne voit pas encore de hausse du nombre de nouvelles hospitalisations, qui est stable, à une dizaine par jour.

Mais si le nombre de nouveaux cas continue à augmenter, cela finira par conduire à davantage d'hospitalisations", avait précédemment déclaré le virologue lundi matin sur les ondes de la VRT.