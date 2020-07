Une entreprise gantoise propose une application capable de détecter les personnes sans masque

Il ne s’agit pas de reconnaissance faciale, la caméra ne reconnaît aucun visage mais voit seulement si la personne porte ou non un masque. Les images ne sont pas non plus stockées. L'entreprise fournit gratuitement les instructions à suivre. ML6 stipule tout de même que les entreprises doivent veiller au respect de la vie privée, aux données et à l'éthique avant de commencer à utiliser cette application.