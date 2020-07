Vacances à l'étranger : les codes de couleurs des Affaires étrangères susceptibles de changer

A cause des codes de couleurs mis en place par les Affaires étrangères de nombreux projets de vacances ont été chamboulés. Ce code de couleurs est établi à partir des informations épidémiologiques disponibles des autres pays. Ces informations sont régulièrement mises à jour et la liste est donc susceptible de changer. Ce dimanche, la liste des zones vertes, oranges et rouges a été mise à jour. La principale nouveauté concerne la liste des zones oranges dans le sens des retours, plusieurs pays ont été placés sur cette liste. Malgré ce risque de changement certains n’hésitent pas à partir comme ces vacanciers belges rencontrés à Brussels Airport, ce lundi. Ils ont choisi la Grèce comme destination.