Jean-Claude Van Damme remercie le personnel soignant : "Vous êtes les stars du cinéma d’aujourd’hui"

"Je voudrais dire un mot sur l'hôpital OLV et plus particulièrement sur le professeur Bernard De Bruyne et son équipe, mais aussi au reste du personnel : chapeau ! Vous êtes des vraies stars. Merci pour tout votre courage", conclut Jean-Claude Van Damme dans un message vidéo dans lequel il remercie le secteur de la santé pour tous ses efforts pendant la crise du coronavirus. Il a enregistré cette vidéo à Los Angeles et elle a récemment été partagée sur la page Facebook de l'hôpita Onze-Lieve-Vrouw d'Alost (OLVZ).