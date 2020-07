La peine maximale pour le propriétaire de la "maison nazie" de Keerbergen

Le tribunal correctionnel de Louvain (Brabant flamand) a condamné, mardi, Georges B. à un an de prison pour violation de la loi sur le négationnisme et l'antiracisme. Le prévenu, âgé de 77 ans a écopé de la peine maximale pour avoir décoré sa maison de Keerbergen (Brabant flamand) avec des symboles nazis visibles depuis la voie publique. D’après le juge, il est établi que les faits qui lui sont reprochés sont le négationnisme et incitent à la haine et à la violence envers la communauté juive.