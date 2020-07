MSF dresse un portrait alarmant de la gestion de l’épidémie dans les maisons de repos

"Par crainte d'en arriver à un scénario italien ou espagnol avec des hôpitaux surchargés, les résidents et personnel de structures collectives telles que les maisons de repos se sont retrouvés livrés à leur sort", avance MSF.

L'ONG rappelle que l'épidémie a décimé plus de 6.200 résidents de maisons de repos, soit 64% des décès liés au Covid-19 en Belgique. Elle pointe des limitations dans la référence des patients en situation critique vers des services médicaux extérieurs, notamment vers les hôpitaux. Elle relève que ces transferts sont même passés de 86% avant la crise à 57% en pleine épidémie.

L'organisation note également un manque d'équipement et de formation du personnel soignant. "Au moment des évaluations réalisées par MSF, à peine 54% des maisons de repos avaient des blouses de protection en quantité suffisante, 64% d'entre elles suffisamment de masques FFP2, et parmi le personnel en charge du linge, seuls 42% étaient protégés par des équipements de protection adaptés", détaille Stéphanie Goublomme, en charge du projet MSF en soutien aux maisons de repos. "Seulement un peu plus de 50% des maisons de repos considéraient leur personnel suffisamment informé quant au Covid-19 et ses risques de transmission."

MSF ajoute que le dépistage n'avait pas lieu dans plus de trois maisons de repos sur 10 et que l'isolement des cas confirmés n'avait pas lieu dans 40% des cas.

"Afin d'être mieux préparés à affronter une nouvelle vague épidémique de Covid-19, les leçons des expériences des derniers mois doivent être tirées sans délai", déclare le Dr. Bertrand Draguez, président de MSF en charge de l'intervention en Belgique.

L'ONG est intervenue dans 135 maisons de repos en Belgique au plus fort de l'épidémie.