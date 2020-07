Que venait faire un identitaire français au premier rang de la commémoration de la bataille des Eperons d'Or ?

En tout cas, Aurélien Verhassel et Dries Van Langenhove se connaissent bien. Sur leur compte Facebook, ils apparaissent ensemble sur différentes photos (voir ci-dessus). Ce qui est normal puisque Dries Van Langenhove et son association "Schild & Vrienden" ont des liens étroits avec "Génération Identitaire". Van Langenhove a même rejoint le camp d'été de l'organisation en 2016. Et lors de la fondation de "Schild & Vrienden", Dries Van Langenhove a utilisé l'GI comme source d'inspiration.