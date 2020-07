4 impacts de balles dans la porte d’une maison à Malines, le motif de la fusillade reste un mystère

La nuit dernière, vers trois heures et demie du matin, une maison a été la cible de tirs d’arme à feu sur Vennekant, dans un quartier situé entre le Vrijbroekpark et le Geerdegemvaart. Dans la porte d'entrée, on a retrouvé 4 impacts de balles. Personne n'a été blessé. Les auteurs de la fusillade ont pu s'échapper. Pour l'instant, on ignore quel est le motif de la fusillade. Le parquet enquête pour savoir s'il pourrait y avoir un lien avec le milieu de la drogue.