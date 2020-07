Les atteintes à l'intégrité sexuelle des enfants en forte hausse pendant le confinement

Durant la période de confinement, le nombre de cas de maltraitance d'enfants a énormément augmenté par rapport à la même période l'année dernière. C'est ce que montrent les chiffres révélés par Child Focus. La fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités tire la sonnette d'alarme et s’adresse aux décideurs politiques de notre pays dans une lettre ouverte. "En raison du confinement, nous avons condamné certains enfants à la maltraitance, à l'exploitation et aux abus".