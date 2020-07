Une jeune femme de 18 ans décédée du Covid-19. La moyenne des nouveaux cas en hausse de 8%

À Bruxelles, une jeune femme de 18 ans est décédée suite à une infection au COVID-19. Avant de contracter la maladie, elle avait déjà d'autres problèmes de santé.

Il s'agit du deuxième décès dans la tranche d'âge des moins de 24 ans. Fin mars, une jeune fille de 12 ans infectée par le coronavirus était décédée à Gand.

La plupart des nouvelles infections surviennent actuellement au sein de la population active, soit les 20 à 59 ans, précise le SPF Santé publique.

Cette augmentation est observée dans la plupart des provinces, mais surtout dans celles d'Anvers (166 nouveaux cas contre 143 la semaine précédente), de Liège (46 nouveaux cas contre 22 ) et du Limbourg (71 nouveaux cas contre 41). Au total, 62.872 personnes ont été testées positives au coronavirus en Belgique.

Le nombre total de cas de Covid-19 est néanmoins fortement sous-estimé dans notre pays, en raison du manque de disponibilité des tests en début d'épidémie, ce qui avait conduit à ne dépister que les cas les plus graves.

Les hospitalisations sont, quant à elles, en diminution avec en moyenne 9,7 nouvelles admissions quotidiennes durant la semaine écoulée, au lieu de 10,4 entre le 1er et le 7 juillet inclus. Depuis le 15 mars, 17.917 patients ont été hospitalisés à cause d'une infection par le coronavirus. Toutefois, les malades admis en raison d'une pathologie autre que le Covid-19 et testés positifs dans un contexte de dépistage ne sont pas inclus dans ce décompte.

Par ailleurs, les décès semblent également en baisse (1,6 décès quotidien en moyenne par rapport à 3,9 la semaine précédente) mais les données des trois derniers jours ne sont pas encore consolidées, prévient l'Institut de santé publique Sciensano.

En Belgique, 9.788 décès dus au coronavirus ont été recensés.

"À ce stade, il est important de continuer à maintenir les mesures afin de ralentir cette progression", insistent les autorités sanitaires.

Les chiffres donnés par Sciensano et le SPF Santé publique sont constamment mis à jour et peuvent donc différer légèrement pour la même période en fonction des différentes éditions du rapport quotidien.