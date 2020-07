Il inscrit sa demande en mariage dans un champs de maïs près de Hamont-Achel

Une photo d’un champ de maïs, situé près du village d'Achel dans le Limbourg à la frontière belgo-néerlandaise, connaît beaucoup de succès sur internet. On peut y lire cette demande en mariage :"Anneke, wil je met me trouwen?" (Anneke, veux-tu m’épouser ?) Qui est donc cette Anneke et qui est le mystérieux auteur de ce message ? Radio 2 Limbourg (VRT) a mené son enquête et a découvert qu’il s’agissait d’un hollandais de Valkenswaard (Brabant-Septentrional). "En avril dernier j’ai commencé à semer le maïs à certains endroits mais pas à d’autres", a expliqué Joost Roothans, le futur époux.