La décision de poursuivre ou non le déconfinement reportée au 23 juillet

La Première ministre a encore assuré que la Belgique se préparait à une potentielle deuxième vague de la pandémie. "La Belgique d'aujourd'hui n'est plus celle de février (au début de l'épidémie)", a-t-elle affirmé en insistant sur l'expertise "impressionnante" acquise entre-temps et sur la coopération inédite qui s'est instaurée entre les différents niveaux de pouvoir.

En matière de testing, la Belgique figure dans le "top 10 mondial" par million d'habitants, s'est-elle réjouie en annonçant le maintien de cette capacité à 30.000 à 45.000 tests journaliers en septembre et davantage en octobre.

Le stock stratégique de masques comprendra fin août 200 millions de masques chirurgicaux, 33 millions de FFP2 et cinq millions supplémentaires de masques en tissu - en plus de ceux disponibles en pharmacies.