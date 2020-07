Chiffres records de réservation à la Côte pour le week-end du 21 juillet

Avec le week-end prolongé ensoleillé en perspective, la Côte s'attend à recevoir de nombreux visiteurs. Les hôtels et les maisons de vacances affichent respectivement un taux d'occupation de 90 et 80%. Principalement fréquentés par des Belges et des Néerlandais, les campings de la Côte affichent un taux d'occupation moyen de 75%.

De nombreux touristes d'un jour sont également attendus en bord de mer. Selon une enquête en ligne menée par le bureau d'étude iVox, 20% des Belges prévoient de se rendre à la Côte dans les sept prochains jours. C'est deux fois plus qu'à la fin du mois de juin. Il s'agit notamment de touristes d'un ou plusieurs jours, ainsi que de personnes détenant une résidence secondaire.

"Les Belges aiment encore opter pour une destination qui leur est familière, telle que la Côte. La période autour du 21 juillet est traditionnellement un moment intense pour le tourisme. Les prévisions de beau temps stimulent également l'intérêt des touristes, principalement belges", explique la responsable régionale du littoral au sein du Westtoer, Liesbet Billiet.

Afin de garantir le bon déroulement de cet afflux de personnes, l'office de tourisme conseille aux touristes côtiers de bien consulter le baromètre de fréquentation et de visiter également des endroits tranquilles. Selon les données du baromètre, la fréquentation devrait être relativement dense (code jaune) à différents endroits en bord de mer.

Ces informations ainsi que le détail des mesures de sécurité commune par commune sont disponibles sur le site internet www.dekust.be.