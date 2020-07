Déjà plus de 11.000 réservations pour une place sur les plages d’Ostende ce week-end

Avec le début des congés du bâtiment, la fête nationale et le beau temps qui s’annonce, Ostende attend beaucoup de monde sur la côte pour le week-end prochain. C'est la raison pour laquelle il faut réserver une place sur la plage et ce pour la première fois entre le 18 et le 22 juillet. C'est le cas des trois plages les plus fréquentées d'Ostende : le Klein Strand, le Groeistrand et le Groot Strand, jusqu'au Galeries vénitiennes. Pour les autres plages, il n'est pas nécessaire de faire une réservation à l'avance.

Les premières réservations arrivent très rapidement. La ville a déjà reçu plus de 11 000 réservations, dont plus de 3 500 pour la journée de samedi. Chaque jour, 15 000 places sont disponibles sur les 3 plages les plus fréquentées. Au total, Ostende peut accueillir environ 40 000 personnes dans les zones de baignade surveillées.

La nécessité de réserver à l'avance est toujours annoncée à l'avance. "C'est la seule façon de garantir aux gens un endroit sûr sur la plage", déclare Peter Craeymeersch de Tourism Ostend.

La réservation d’une place sur la plage est gratuite et peut être effectuée en ligne via www.visitoostende.be (en français). Vous pouvez également contacter l’office de tourisme d’Ostende au numéro suivant : 0800 62 167.