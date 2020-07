Speurders zoeken naar lijk in bos in Waalse Précot in zaak Bende van Nijvel

De voorbije weken gaf de onderzoeksrechter op de zaak al verschillende keren de opdracht tot een onderzoeksdaad. Zo werd er vorige maand nog een foto verspreid van een onbekende man, die met een semi-automatisch geweer in een bos staat. Het gaat om een foto die al jaren in het dossier zit, maar de identiteit van de man was nog niet duidelijk. De opgravingen vandaag zouden voor alle duidelijkheid niks te maken hebben met de foto. En vorige week was er ook nog een huiszoeking in Zuid-Frankrijk in het dossier, waarbij munitie en een granaat werd gevonden. De tijd dringt in elk geval om het dossier op te lossen, want de zaak verjaart over 5 jaar.