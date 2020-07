Tueurs du Brabant : Des fouilles en cours dans le Brabant wallon à la recherche d’un cadavre

D'après Sudpresse, les enquêteurs et la protection civile sont sur place à la recherche d’un cadavre, le corps de celui qu’à l’époque, on avait été baptisé le "tireur". L’un des malfrats avait été touché par les balles d’un policier lors de la tuerie d’Alost en 1985.

Ces fouilles sont effectuées suite à des informations parvenues à la cellule de recherche au cours des dernières semaines et ces derniers jours. "La recherche porte sur le corps d'un homme, qui serait enterré à cet endroit et dont le nom figure dans le dossier. L'information n'est pas prise à la légère, car l’endroit n'est pas loin de la zone dite de confort des tueurs, un large périmètre entre Soignies et Wavre, où la bande se sentait en sécurité, préparait ses raids ou aimait se replier. Et la description de l'homme correspondrait au profil d’un des membres du gang".