Des négociations qui s’annoncent "très difficiles" au sommet européen de Bruxelles

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez n'hésite pas pour sa part à qualifier ce sommet d"historique". Il n'exclut pas des conditions à l'octroi des fonds: "la relance doit transformer notre économie pour qu'elle devienne plus résiliente, verte, numérique et inclusive, tant socialement que territorialement", a-t-il déclaré.

Pour autant, Angela Merkel s'attend à de "très difficiles négociations". Elle qui incarne la présidence allemande du Conseil de l'UE a à coeur "d'aider réellement" à la formation d'un compromis, avec MM Michel et Macron. Mais elle voit des divergences "encore très, très grandes" entre les Vingt-sept.

Le Premier ministre tchèque Andres Babis, membre avec la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie du "groupe de Visegrad" qui s'est encore réuni juste avant le sommet, ne s'est d'ailleurs pas privé d'en énumérer quelques-unes.

Il n'apprécie pas le critère du chômage sur les années 2015-2019 retenu parmi d'autres pour répartir les fonds de relance, car son pays est un bon élève en la matière. Il voudrait mettre l'accent sur le PIB et donc la perte de croissance qu'engendrera la crise. Mais la proposition - soutenue par la Belgique - de réserver 30% de ces fonds pour l'après-2022 afin de tenir compte du recul du PIB sur 2020-2021 ne l'agrée pas non plus, car une reprise est déjà attendue sur 2021...

Certains pays se montrent en outre réticents à trop renforcer les fonds de soutien aux transitions climatique et numérique si cela se fait au détriment de secteurs économiques plus traditionnels ou des fonds structurels pour la convergence économique (cohésion) et l'agriculture.

Autre point de friction, les rabais dont bénéficient l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark sur leurs contributions nationales au budget de l'UE irritent bon nombre de pays, qui y voient la persistance d'une inégalité de traitement maintenant que le Royaume-Uni, à l'origine de ce mécanisme thatchérien, n'est plus dans l'UE.

Le Brexit pèse sur les débats, puisqu'il signifie la perte de la contribution britannique. Charles Michel a d'ailleurs proposé une réserve de 5 milliards d'euros pour soutenir les pays qui seraient les plus touchés par les conséquences du divorce. Là encore, d'aucuns rechignent.