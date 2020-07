Maggie De Block : "Ces chiffres devraient déclencher une sonnette d’alarme pour tout le monde"

Le nombre moyen d'infections au Covid-19, au cours des sept derniers jours a augmenté vendredi, de 32 %. C'est ce qu’indique l’institut Sciensano. Lundi dernier, il y a même eu 216 nouvelles infections. Selon le virologue Marc Van Ranst (KUL), cela nous place au début d'une deuxième vague.



"Ce ne sont certainement pas de bons chiffres", a répondu Maggie De Block. "Nous devons à nouveau respecter les mesures, limiter nos contacts et nous en tenir aux règles."

Un nouveau Conseil de sécurité nationale ne sera pas en place avant jeudi prochain. "Nous allons surveiller les chiffres de près et voir s'il faut encore resserrer les mesures", a ajouté Maggie De Block. Elle espère qu'un nouveau confinement ne sera pas nécessaire. "On ne peut pas revenir au passé. Nous devons prévenir (l’épidémie) et poursuivre nos efforts".