Affluence vers la Côte, mais seule La Panne affiche un code orange

La Reine des plages avait déjà enregistré vendredi près de 22.000 réservations pour obtenir une place sur le sable entre samedi et mercredi. Le compteur faisait état, vendredi midi, de 7.400 réservations pour le samedi et 5.700 pour le dimanche. La ville s'attend à un long week-end chargé et a donc introduit pour la première fois un système de réservation pour ses trois plages les plus fréquentées, pour plus de précautions sanitaires. Au total, 15.000 personnes sont autorisées par jour.

Les plages concernées sont celles qui s'étendent de la Zeeheldenplein jusqu'aux Galeries Vénitiennes. Les autres plages sont en accès libre. Les réservations sont gratuites et peuvent être effectuées en ligne via le site web www.visitoostende.be.

Ce samedi déjà, des stewards vérifiaient les réservations des touristes d’un jour qui se présentaient à l’une des trois plages ostendaises concernées.