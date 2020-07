Covid-19 : le nombre d’infections continue à augmenter, celui des décès diminue

Au total, 892 personnes supplémentaires ont été infectées en Belgique entre le 8 et le 14 juillet. Le taux de reproduction du coronavirus est à présent de 1,064 dans notre pays, ce qui signifie qu'un malade atteint du Covid-19 contamine lui-même un peu plus d'une nouvelle personne en moyenne. Une épidémie est appelée à se poursuivre si ce taux dépasse 1 et à diminuer s'il est inférieur à 1, précise l'Institut de santé publique.

Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté dans toutes les provinces. Dans le Limbourg, le nombre d'infections a fait un bond, passant de 41 nouveaux cas la semaine précédente à 89 durant la période du 8 au 14 juillet. La province d'Anvers compte le plus de nouvelles contaminations (247, par rapport à 152 la semaine précédente), suivie de la Flandre occidentale (138, contre 88) et de Bruxelles (118, contre 90).

Dans le Hainaut, 67 personnes ont été testées positives, contre 55 la semaine précédente. Ce nombre passe de 30 à 49 en province de Liège, de 16 à 20 en province du Luxembourg, de 13 à 19 dans le Brabant wallon et de 8 à 5 à Namur.