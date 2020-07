Des généralistes et bénévoles anversois entament un traçage local de contacts

L’idée figurait déjà sur la table de la cellule provinciale de crise, et l’augmentation rapide du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus a poussé les initiateurs du projet à le mettre sur pied aussi rapidement que possible. Des médecins généralistes et des bénévoles qui ont une formation médicale vont ainsi entamer la semaine prochaine, dans le district anversois de Borgerhout et le quartier 2060, un traçage des contacts récents de personnes qui ont été diagnostiquées porteuses du nouveau coronavirus. L’information provient de la gouverneure de la province d’Anvers, Cathy Berx.